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Интервью

В Израиле арестовали сотрудника генконсульства Франции за переправку оружия палестинцам

НовостиОбщество    19.03.2018 - 12:39
Фото: граница Израиля и сектора Газа (flickr.com/un_photo)
Фото: граница Израиля и сектора Газа (flickr.com/un_photo)

Франк участвовал в незаконных операциях, предположительно, руководствуясь исключительно финансовыми мотивами

Сотрудник генконсульства Франции в Иерусалиме Ромен Франк арестован по обвинению в незаконной переправке оружия из сектора Газа палестинцам на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает DW со ссылкой на израильские власти.

Сообщается, что для этих целей преступник воспользовался автомобилем дипмиссии, который подвергался не столь тщательной проверке на границе.

Согласно информации издания, всего по данному делу взяты под стражу девять подозреваемых, шесть из них сегодня предстанут в Израиле перед судом.

Так, по данным следствия, француз и несколько палестинцев принадлежали к преступной сети, которая взаимодействовала с торговцами оружием, в частности, Франк участвовал в незаконных операциях, предположительно, руководствуясь исключительно финансовыми мотивами. Отметим, что его руководство в генконсульстве не было осведомлено о махинациях.

Всего за пять поездок удалось переправить палестинцам около 70 пистолетов и два автомата, полученные от работника французского культурного центра в секторе Газа.

Напомним, в секторе Газа подорвался кортеж премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдалла и главы палестинской разведки Маджида Фараджа, в результате инцидента пострадали семь человек.

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Теги: Сектор Газа, Франция, Израиль
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