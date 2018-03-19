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В Ізраїлі заарештували співробітника генконсульства Франції за переправлення зброї палестинцям

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 12:39
Фото: кордон Ізраїлю і сектора Газа (flickr.com/un_photo)
Фото: кордон Ізраїлю і сектора Газа (flickr.com/un_photo)

Франк брав участь у незаконних операціях, імовірно, керуючись виключно фінансовими мотивами

Співробітник генконсульства Франції в Єрусалимі Ромен Франк заарештований за звинуваченням у незаконному переправленні зброї з сектора Газу палестинців на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє DW з посиланням на ізраїльські влади.

Повідомляється, що для цих цілей злочинець скористався автомобілем дипмісії, який піддавався не настільки ретельній перевірці на кордоні.

Згідно з інформацією видання, всього по даній справі взято під варту дев'ять підозрюваних, шість з них сьогодні постануть перед судом в Ізраїлі.

Так, за даними слідства, француз і кілька палестинців належали до злочинної мережі, яка взаємодіяла з торговцями зброєю, зокрема, Франк брав участь у незаконних операціях, імовірно, керуючись виключно фінансовими мотивами. Зазначимо, що його керівництво у генконсульстві не було поінформоване про махінації.

Всього за п'ять поїздок вдалося переправити палестинцям близько 70 пістолетів і два автомати, отримані від працівника французького культурного центру в секторі Газа.

Нагадаємо, в секторі Газа підірвався кортеж прем'єр-міністра Палестинської автономії Рамі Хамдалла і глави палестинської розвідки Маджида Фараджа, в результаті інциденту постраждали сім осіб.

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Теги: Сектор Газа, Франція, Ізраїль
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