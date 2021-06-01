В Израиле из-за аномальной жары бушуют пожары

Из-за жарких погодных условий в южном округе Израиля и других регионах вспыхнули масштабные пожары. Чтобы ликвидировать огонь, привлекли авиацию.

Известно, что сильные пожары зафиксированы в районе города Кирьят-Малахи. Для ликвидации пожара привлекли самолеты, которым удалось сдержать огонь в трех местах очагах, но полностью потушить пожар пока не удается.

По информации окружного совета, очаги возгорания большие, но их успешно локализуют. По всей стране сейчас работают бригады пожарных, чтобы остановить огонь, который вспыхнул в лесах и полях из-за жаркой погоды.

В свою очередь местные власти обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности и не разжигать огонь на открытом воздухе.