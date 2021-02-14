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В Израиле с 23 февраля откроют библиотеки и музеи, возобновят мероприятия

Автор: Роман Тверденко

В Израиле разрешили возобновить работу музеев и библиотек. Также снова будут проводить культурные мероприятия.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

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Министр по делам культуры и спорта Хили Трупер рассказал, что работа культурных учреждений, включая музеи и городские библиотеки, начнется 23 февраля. Также можно будет проводить культурные мероприятия.

Постепенно число посетителей будет увеличиваться. Детальный план снятия этих ограничений правительство опубликует в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Израиля разрабатывает программу стимулирования населения к вакцинации от коронавируса. Она может включать снятие ряда ограничений для привитых и усложнение прохождения ПЦР-теста.

Также известно, что Греция и Израиль 8 февраля подписали соглашение, которое позволит вакцинированным против коронавируса свободно передвигаться между двумя странами после восстановления разрешений на путешествия.

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