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В Ізраїлі з 23 лютого відкриють бібліотеки і музеї, відновлять заходи

Автор: Роман Тверденко

В Ізраїлі дозволили відновити роботу музеїв і бібліотек. Також знову будуть проводити культурні заходи.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

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Міністр у справах культури і спорту Хілі Трупер розповів, що робота культурних установ, включаючи музеї та міські бібліотеки, розпочнеться 23 лютого. Також можна буде проводити культурні заходи.

Поступово число відвідувачів буде збільшуватися. Детальний план зняття цих обмежень уряд опублікує в найближчі дні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю розробляє програму стимулювання населення до вакцинації від коронавірусу. Вона може включати зняття ряду обмежень для щеплених і ускладнення проходження ПЛР-тесту.

Також відомо, що Греція та Ізраїль 8 лютого підписали угоду, що дозволить вакцинованим проти коронавірусу вільно пересуватися між двома країнами після відновлення дозволів на подорожі.

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