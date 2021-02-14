В Ізраїлі з 23 лютого відкриють бібліотеки і музеї, відновлять заходи

В Ізраїлі дозволили відновити роботу музеїв і бібліотек. Також знову будуть проводити культурні заходи.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Міністр у справах культури і спорту Хілі Трупер розповів, що робота культурних установ, включаючи музеї та міські бібліотеки, розпочнеться 23 лютого. Також можна буде проводити культурні заходи.

Поступово число відвідувачів буде збільшуватися. Детальний план зняття цих обмежень уряд опублікує в найближчі дні.