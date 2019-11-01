Ізраїль заявив про запуск ракети з Сектора Гази

Фото: ізраїльські військові

Ракету випустили після майже місяця затишшя

Ізраїльські військові зафіксували запуск ракети з території сектора Гази. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає РБК-Україна з посиланням на її акаунт у Twitter.

В ізраїльських збройних силах відзначають, що пуск ракети був проведений після майже місяця відносного затишшя.

"Після майже місяця відносного затишшя з сектора Гази було випущено ракету в бік Ізраїлю", - сказано в повідомленні.

Бойовики з сектора Гази, підконтрольного ХАМАС, і Ізраїль регулярно обмінюються ракетними ударами.

Попереднього разу ракети з сектора Гази було випущено по Ізраїлю у вересні.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що війна в секторі Гази може початися в будь-який момент.