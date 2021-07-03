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Израиль заявил о возможной атаке на его судно на пути к ОАЭ

Автор: Александр Белоус

Представители министерства обороны Израиля проверяют, стоят ли иранские силы за возможным нападением на грузовое судно, частично принадлежащее Израилю. Нападение произошло 3 июля на пути из Джидды в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Экипаж не пострадал, а корабль, возможно, пораженный ракетой, не получил серьезных повреждений и продолжил свой путь после инцидента, сообщил телеканал N12 со ссылкой на неназванные источники в оборонном ведомстве Израиля. Ранее об инциденте сообщил ливанский проиранский телеканал Al Mayadeen.

N12 сообщил, что судно Tyndall принадлежит Zodiac Maritime Ltd, международной компании по управлению судами со штаб-квартирой в Лондоне, которая позже заявила, что не владеет и не управляет CSAV Tyndall.

Данные отслеживания судов Refinitiv Eikon показали, что контейнеровоз CSAV Tyndall, который плавает под либерийским флагом, в последний раз был пришвартован в Джидде и теперь находился у берегов Дубая.

Представитель правительства ОАЭ не ответил на запрос о комментарии. Официальные лица Израиля не дали никаких комментариев.

Иранские СМИ широко освещали это нападение со ссылкой на "Аль-Маядин", который одним из первых новостных агентств сообщил о нападении на коммерческое судно, принадлежащее израильской компании.

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