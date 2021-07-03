Ізраїль заявив про можливу атаку на його судно на шляху до ОАЕ

Екіпаж не постраждав, а корабель, можливо, вражений ракетою, не отримав серйозних пошкоджень і продовжив свій шлях після інциденту, повідомив телеканал N12 з посиланням на неназвані джерела в оборонному відомстві Ізраїлю. Раніше про інцидент повідомив Ліванський проіранський телеканал Al Mayadeen.

N12 повідомив, що судно Tyndall належить Zodiac Maritime Ltd, міжнародній компанії з управління суднами зі штаб-квартирою в Лондоні, яка пізніше заявила, що не володіє і не управляє CSAV Tyndall.

Дані відстеження суден Refinitiv Eikon показали, що контейнеровоз CSAV Tyndall, який плаває під ліберійським прапором, в останній раз був пришвартований в Джидді і тепер знаходився біля берегів Дубая.

Представник уряду ОАЕ не відповів на запит про коментар. Офіційні особи Ізраїлю не дали жодних коментарів.

Іранські ЗМІ широко висвітлювали цей напад з посиланням на "Аль-Маядін", який одним з перших новинних агентств повідомив про напад на комерційне судно, що належить ізраїльській компанії.