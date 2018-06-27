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Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 08:35
Фото: военные Израиля (idfblog.com)
Фото: военные Израиля (idfblog.com)

Сообщается, что одну из ракет удалось перехватить

Израильская система ПВО "Железный купол" зафиксировала девять ракет, выпущенных с территории сектора Газа. Об этом сообщается на странице Сил обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как сообщается, одну из ракет удалось перехватить.

Информация о том, где упали ракеты и нанесли ли они ущерб, не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала три военных объекта в сектора Газа в ответ на запуск с Газы воздушных шаров и змеев с взрывчатыми веществами.

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Теги публикации: Сектор Газа, Израиль, ракета, атака  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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