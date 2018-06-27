Израиль заявил о ракетной атаке с территории сектора Газа

Сообщается, что одну из ракет удалось перехватить

Израильская система ПВО "Железный купол" зафиксировала девять ракет, выпущенных с территории сектора Газа. Об этом сообщается на странице Сил обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Как сообщается, одну из ракет удалось перехватить.

Информация о том, где упали ракеты и нанесли ли они ущерб, не приводится.

Following reports regarding sirens in the Hof Ashkelon, Sha'ar HaNegev and Eshkol Regional Councils, nine launches were identified from the Gaza Strip at Israeli territory. The IDF's Iron Dome Aerial Defense System intercepted one launch — IDF (@IDFSpokesperson) June 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала три военных объекта в сектора Газа в ответ на запуск с Газы воздушных шаров и змеев с взрывчатыми веществами.