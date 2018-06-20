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Интервью

Авиация Израиля атаковала 3 военных объекта ХАМАС в секторе Газа

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 03:49
Фото: военные Израиля (idfblog.com)
Фото: военные Израиля (idfblog.com)

Атака стала ответной реакцией на запуск воздушных шаров со взрывчаткой со стороны сектора Газа

Авиация Израиля атаковала три военных объекта в сектора Газа в ответ на запуск с Газы воздушных шаров и змеев с взрывчатыми веществами. Об это информируют силы обороны Израиля в Twitter.

"Ранее сегодня вечером, в среду, 20 июня, истребители израильские истребители нацелились на три военных объекта в составе ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Атака стала ответной реакцией на повторный запуск зажигательных воздушных змеев и воздушных шаров с приложенными к ним взрывными устройствами из сектора Газа на территорию Израиля.

После атаки израильских истребителей в ответ из территории сектора Газа были запущены пять ракет.

Напомним, ранее на границе сектора Газа в результате взрыва погиб палестинец.

Украина и Израиль обсудили готовность Соглашения о свободной торговле На границе сектора Газа в результате взрыва погиб палестинец, - Армия обороны Израиля
Теги публикации: Сектор Газа, ХАМАС, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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