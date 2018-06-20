Авиация Израиля атаковала 3 военных объекта ХАМАС в секторе Газа

Атака стала ответной реакцией на запуск воздушных шаров со взрывчаткой со стороны сектора Газа

Авиация Израиля атаковала три военных объекта в сектора Газа в ответ на запуск с Газы воздушных шаров и змеев с взрывчатыми веществами. Об это информируют силы обороны Израиля в Twitter.

"Ранее сегодня вечером, в среду, 20 июня, истребители израильские истребители нацелились на три военных объекта в составе ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

Атака стала ответной реакцией на повторный запуск зажигательных воздушных змеев и воздушных шаров с приложенными к ним взрывными устройствами из сектора Газа на территорию Израиля.

После атаки израильских истребителей в ответ из территории сектора Газа были запущены пять ракет.

The strike was conducted in response to the repeated launching of incendiary kites and balloons with explosive devices attached to them from the Gaza Strip into Israeli territory — IDF (@IDFSpokesperson) June 19, 2018

Напомним, ранее на границе сектора Газа в результате взрыва погиб палестинец.