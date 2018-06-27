Ізраїль заявив про ракетну атаку з території сектора Газа

Повідомляється, що одну з ракет вдалося перехопити
Ізраїльська система ППО "Залізний купол" зафіксувала дев'ять ракет, випущених з території сектора Газа. Про це повідомляється на сторінці Сил оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.
Як повідомляється, одну з ракет вдалося перехопити.
Інформація про те, де впали ракети і завдали вони шкоду, не наводиться.
Following reports regarding sirens in the Hof Ashkelon, Sha'ar HaNegev and Eshkol Regional Councils, nine launches were identified from the Gaza Strip at Israeli territory. The IDF's Iron Dome Aerial Defense System intercepted one launch— IDF (@IDFSpokesperson) June 27, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що атакувала авіація Ізраїлю три військові об'єкта сектора Газа у відповідь на запуск з Гази повітряних куль і зміїв з вибуховими речовинами.