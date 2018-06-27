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Інтерв'ю

Ізраїль заявив про ракетну атаку з території сектора Газа

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 08:35
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)
Фото: військові Ізраїлю (idfblog.com)

Повідомляється, що одну з ракет вдалося перехопити

Ізраїльська система ППО "Залізний купол" зафіксувала дев'ять ракет, випущених з території сектора Газа. Про це повідомляється на сторінці Сил оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

Як повідомляється, одну з ракет вдалося перехопити.

Інформація про те, де впали ракети і завдали вони шкоду, не наводиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що атакувала авіація Ізраїлю три військові об'єкта сектора Газа у відповідь на запуск з Гази повітряних куль і зміїв з вибуховими речовинами.

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Теги публікації: Сектор Газа, Ізраїль, ракета, атака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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