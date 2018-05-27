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Израиль начал строить морской барьер у границы сектора Газа

НовостиОбщество    27.05.2018 - 20:21
Иллюстративное фото (twitter)
Иллюстративное фото (twitter)

Израиль намерен предотвратить проникновение террористов по морю

Израиль начал строительство барьера на морской границе с сектором Газа. Об этом сообщило Министерство обороны Израиля в Twitter.

В частности, уточняется, что решение о создании барьера было принято после операции "Нерушимая скала", в ходе которой группа террористов по морю проникла на территорию Израиля.

Издание Jerusalem Post сообщает, что работы закончатся к концу 2018 года. Барьер состоит из трех слоев, включая верхнюю насыпь, и окружен забором.

По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, это единственное в мире сооружение такого рода. Он считает, что барьер блокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря. Основная задача снизить возможности группировки ХАМАС.

По информации издания, подразделение морских пехотинцев ХАМАС насчитывает около 1,5 тыс. человек.

Напомним, как сообщалось ранее, Израиль начал строительство подземного заграждения на границе с Газой.

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Теги публикации: Израиль, Стена  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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