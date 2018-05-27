Израиль начал строить морской барьер у границы сектора Газа

Израиль намерен предотвратить проникновение террористов по морю

Израиль начал строительство барьера на морской границе с сектором Газа. Об этом сообщило Министерство обороны Израиля в Twitter.

В частности, уточняется, что решение о создании барьера было принято после операции "Нерушимая скала", в ходе которой группа террористов по морю проникла на территорию Израиля.

אגף ההנדסה והבינוי ומינהלת גבולות ותפר החלו היום בהקמת מכשול ימי חדש ובלתי חדיר בחוף זיקים שבעוטף עזה. ההחלטה על הקמת המכשול התקבלה במשהב״ט בין היתר כלקח ממבצע צוק איתן, שבמהלכו הצליחה חוליית מחבלים לחדור לשטח ישראל דרך הים. המענה החדש עמיד לתנאי הים ויספק הגנה למשך שנים ארוכות. pic.twitter.com/izsePqchwn — משרד הביטחון (@MoDIsrael) May 27, 2018

Издание Jerusalem Post сообщает, что работы закончатся к концу 2018 года. Барьер состоит из трех слоев, включая верхнюю насыпь, и окружен забором.

По словам министра обороны Израиля Авигдора Либермана, это единственное в мире сооружение такого рода. Он считает, что барьер блокирует возможность проникновения в Израиль со стороны моря. Основная задача снизить возможности группировки ХАМАС.

По информации издания, подразделение морских пехотинцев ХАМАС насчитывает около 1,5 тыс. человек.

Напомним, как сообщалось ранее, Израиль начал строительство подземного заграждения на границе с Газой.