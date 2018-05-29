Ізраїль заявив про ракетну атаку з сектора Газа, частину ракет перехоплено

Армія оборони Ізраїлю заявила про "шквал ракет" з сектора Газа

Армія оборони Ізраїлю перехопила частину випущених з сектора Газа ракет, які були націлені на південні райони країни. Про це йдеться в повідомленні військового відомства Ізраїлю в Twitter.

"Кілька хвилин тому спрацювали сирени в регіональних радах Ешколь, Шаар ха-Негев і Сдот-Негев. Після повідомлень про повітряну тривогу, які звучали сьогодні вранці, в секторі Газа в ряді інших місць в Ізраїлі був виявлений шквал снарядів. Було зроблено кілька перехоплень. Деталі з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Following reports of sirens that sounded earlier this morning, a barrage of projectiles were identified from the Gaza Strip at a number of locations in Israel. Several intercepts were made. The details are being reviewed — IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почав будувати морський бар'єр біля кордону сектора Газа. Видання Jerusalem Post повідомляє, що роботи завершаться до кінця 2018 року. Бар'єр складається з трьох шарів, включаючи верхній насип, і оточений парканом. За словами міністра оборони Ізраїлю Авігдора Лібермана, це єдина в світі споруда такого роду. Він вважає, що бар'єр заблокує можливість проникнення до Ізраїлю з боку моря.