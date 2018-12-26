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Ізраїль заявив про атаку з території Сирії

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 02:29
Ізраїль заявив про атаку з території Сирії
Ілюстративне фото (timesofisrael.com)

З Сирії була запущена зенітна ракета, заявили в армії Ізраїлю

Системи протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю були активовані увечері 25 грудня 2018 у звязку із запущеною з території Сирії ракетою. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Армію оборони Ізраїлю у Twitter.

Зазначається, що системи ППО спрацювали через зенітну ракету.

"Система протиповітряної оборони була задіяна проти запущеної з Сирії зенітної ракети", - повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїль заявив про атаку з території Сирії

Інформації про руйнування та загибель людей від обстрілів немає.

Нагадаємо, раніше сирійське державне новинне агентство SANA повідомило, що у небі над Дамаском сирійська система ППО збила кілька невідомих цілей. Попередньо повідомляється про ракети, які начебто запустив Ізраїль з території Лівану. В ізраїльській армії зазначили, що їх система ППО спрацювала на запущену з території Сирії ракету.

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