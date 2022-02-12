Израиль заверяет Литву, то не запрещал странам Балтии передавать оружие в Украину

По ее словам, она подняла этот вопрос во время своей поездки в Израиль на этой неделе. Там она встречалась с президентом страны Исааком Херцогом и членами парламента.

"Во время встреч с израильскими политиками - спикером и депутатами Кнессета, председателем комиссии по иностранным делам и обороне - я поднимала вопрос о появившейся информации. Меня заверили, что эта информация не соответствует действительности и что Израиль не предъявлял прибалтийским государствам никаких требований в отношении оружия ", - сказала Чмилите-Нильсен.

Она уточнила, что не ставила вопрос о том, действительно ли прибалтийские государства могут беспрепятственно передать Украине оружие израильского производства, если возникнет такая необходимость.