Ізраїль запевняє Литву, то не забороняв країнам Балтії передавати зброю в Україну

Ізраїль запевняє, то не забороняв країнам Балтії передавати ізраїльську зброю Україні. Про це повідомила спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

За її словами, вона підняла це питання під час своєї поїздки до Ізраїлю на цьому тижні. Там вона зустрічалася з президентом країни Ісааком Херцогом і членами парламенту.

"Під час зустрічей з ізраїльськими політиками - спікером і депутатами Кнесету, головою Комісії у закордонних справах і обороні - я піднімала питання про інформацію, що з'явилася. Мене запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності та що Ізраїль не пред'являв прибалтійським державам ніяких вимог щодо зброї ", - сказала Чміліте-Нільсен.

Вона уточнила, що не ставила питання про те, чи дійсно прибалтійські держави можуть безперешкодно передати Україні зброю ізраїльського виробництва, якщо виникне така необхідність.