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Израиль зарегистрировал вакцину компании AstraZeneca

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Израиль, Пятница 24 сентября 2021 15:05
Израиль зарегистрировал вакцину компании AstraZeneca Фото: Израиль зарегистрировал новую вакцину компании AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Израиля зарегистрировало вакцину от шведско-британской компании AstraZeneca. Она разработана на классическом вирусном векторе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.

Препарат, получивший название Vaxzervia, отличается от Pfizer и Moderna тем, что основан на классическом вирусном векторе, а не на технологии мРНК. Его будут применять во время вакцинирования пациентов, которые имели острую аллергическую реакцию после прививки американскими препаратами.

Отмечается, что привиться Vaxzervia смогут жители Израиля, которые негативно относятся к технологии мРНК. Таким образом Минздрав страны рассчитывает повысить уровень вакцинации среди людей, которые отказывались от этого ранее.

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