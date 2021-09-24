Израиль зарегистрировал вакцину компании AstraZeneca

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru .

Препарат, получивший название Vaxzervia, отличается от Pfizer и Moderna тем, что основан на классическом вирусном векторе, а не на технологии мРНК. Его будут применять во время вакцинирования пациентов, которые имели острую аллергическую реакцию после прививки американскими препаратами.

Отмечается, что привиться Vaxzervia смогут жители Израиля, которые негативно относятся к технологии мРНК. Таким образом Минздрав страны рассчитывает повысить уровень вакцинации среди людей, которые отказывались от этого ранее.