Израиль зарегистрировал вакцину компании AstraZeneca
Фото: Израиль зарегистрировал новую вакцину компании AstraZeneca (Getty Images)
Министерство здравоохранения Израиля зарегистрировало вакцину от шведско-британской компании AstraZeneca. Она разработана на классическом вирусном векторе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.
Препарат, получивший название Vaxzervia, отличается от Pfizer и Moderna тем, что основан на классическом вирусном векторе, а не на технологии мРНК. Его будут применять во время вакцинирования пациентов, которые имели острую аллергическую реакцию после прививки американскими препаратами.
Отмечается, что привиться Vaxzervia смогут жители Израиля, которые негативно относятся к технологии мРНК. Таким образом Минздрав страны рассчитывает повысить уровень вакцинации среди людей, которые отказывались от этого ранее.