Израиль запретит на своей территории приземляться самолетам российских олигархов
Израиль запретил приземляться на своей территории самолетам российских олигархов, попавших под санкции США. Соответствующее распоряжение дали аэропортам Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Управление аэропортов Израиля дало указание персоналу аэропорта Бен-Гурион не разрешать долгосрочную стоянку частных самолетов, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями США. СМИ сообщают, что это делается с целью предотвратить их прикрытие в Израиле в попытке обойти санкции.
Аналогичный приказ был отдан портам, где российские олигархи, попавшие под санкции не смогут швартовать свои яхты.
"Мы не должны рассматриваться как страна, через которую можно обойти санкции", - заявил новостному сайту неназванный израильский чиновник.
Напомним, что Израиль упрощает правила для украинцев, въезжающих в страну из-за войны.
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