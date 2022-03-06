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Израиль запретит на своей территории приземляться самолетам российских олигархов

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Израиль, Воскресенье 06 марта 2022 06:22
Израиль запретит на своей территории приземляться самолетам российских олигархов Фото: российские олигархи не смогут приземляться в Израиле (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Израиль запретил приземляться на своей территории самолетам российских олигархов, попавших под санкции США. Соответствующее распоряжение дали аэропортам Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Управление аэропортов Израиля дало указание персоналу аэропорта Бен-Гурион не разрешать долгосрочную стоянку частных самолетов, принадлежащих россиянам, находящимся под санкциями США. СМИ сообщают, что это делается с целью предотвратить их прикрытие в Израиле в попытке обойти санкции.

Аналогичный приказ был отдан портам, где российские олигархи, попавшие под санкции не смогут швартовать свои яхты.

"Мы не должны рассматриваться как страна, через которую можно обойти санкции", - заявил новостному сайту неназванный израильский чиновник.

Напомним, что Израиль упрощает правила для украинцев, въезжающих в страну из-за войны.

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