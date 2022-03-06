Ізраїль заборонить на своїй території приземлятися літакам російських олігархів
Ізраїль заборонив приземлятися на своїй території літакам російських олігархів, які потрапили під санкції США. Відповідне розпорядження дали аеропортам Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Управління аеропортів Ізраїлю дало вказівку персоналу аеропорту Бен-Гуріон не дозволяти довгострокову стоянку приватних літаків, що належать росіянам, які перебувають під санкціями США. ЗМІ повідомляють, що це робиться з метою запобігти їх прикриття в Ізраїлі в спробі обійти санкції.
Аналогічний наказ був відданий портам, де російські олігархи, що потрапили під санкції не зможуть швартувати свої яхти.
"Ми не повинні розглядатися як країна, через яку можна обійти санкції", - заявив новинному сайту неназваний Ізраїльський чиновник.
Нагадаємо, що Ізраїль спрощує правила для українців, що в'їжджають в країну через війну.
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