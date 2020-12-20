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Израиль запретил въезд иностранцам только из Британии, Дании и Южной Африки

Автор: Роман Тверденко

В Израиле решили запретить въезд для иностранцев, приехавших из Великобритании, Дании и Южной Африки. Для израильтян будет действовать требование двухнедельного гостиничного карантина.

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Об этом сообщает Times of Israel.

Иностранцев, прибывших из этих трех стран, не будут пускать в страну. Израильтяне, которые возвращаются из них, должны будут остаться на двухнедельный карантин в гостиницах. Сократить его до 10 дней можно будет за счет двух отрицательных тестов на коронавирус по прилету и через девять дней.

В воскресенье 130 прибывших из двух рейсов из Лондона отправились на карантин в гостиницы. 30 человек отказались это делать и с ними разбиралась полиция.

Изначально сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху предлагал запретить прием всех международных рейсов в Израиль в связи с выявлением случаев заражения мутировавшим типом коронавируса в Великобритании, Дании, Нидерландах, Южной Африке и Австралии.

Напомним, вчера Израиль внес все страны мира в "красный" список. Возвращающиеся в Израиль с сегодня должны пройти двухнедельный карантин. Сократить его можна до 10 дней за счет отрицательного теста на коронавирус сразу по приезду и через девять дней карантина.

Кроме этого, в Израиле началась вакцинация от коронавируса. В субботу первым израильтянином, привитым от COVID, стал Биньямин Нетаньяху. В воскресенье привился президент Реувен Ривлин.

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