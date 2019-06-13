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Израиль закрыл рыболовную зону сектора Газа из-за обстрелов

Новости » Политика    13.06.2019 - 15:56
Израиль закрыл рыболовную зону сектора Газа из-за обстрелов
Иллюстративное фото (idfblog.com)

Израиль запретил любые действия в прибрежной полосе до дальнейшего уведомления

Подразделение Министерства обороны Израиля объявило морскую блокаду сектора Газа в ответ на обстрелы и поджоги с палестинской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Сообщается, что из-за продолжительных поджогов и вылетов зажигательных воздушных шаров с сектора Газа было решено наложить запрет на любые действия в прибрежной полосе до дальнейшего уведомления.

При этом в секторе Газа говорят, что практика ограничения рыбаков только усиливает тяжелое положение местных жителей.

Напомним, ранее Израиль договорился с палестинским движением ХАМАС, контролирующим территорию сектора Газа о перемирии на полгода. Согласно достигнутым договоренностям, Палестина обязуется прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, прекращает запуски зажигательных воздушных шаров и поддержание буферной зоны на 300 метров вдоль границы с Израилем. 

12 мая в Министерстве обороны Израиля сообщили, что властями было вновь открыто два контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газа, которые были закрыты с 4 мая из-за обоюдных обстрелов между Израилем и группировками со стороны палестинского анклава.

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