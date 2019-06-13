Ізраїль закрив рибальську зону сектора Газа через обстріли

Ілюстративне фото (idfblog.com)

Ізраїль заборонив будь-які дії у прибережній смузі до подальшого повідомлення

Підрозділ Міністерства оборони Ізраїлю оголосило морську блокаду сектора Газа у відповідь на обстріл і підпали з палестинської території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що через тривалі підпали вильотів і запалювальних куль з сектора Газа було вирішено накласти заборону на будь-які дії у прибережній смузі до подальшого повідомлення.

При цьому в секторі Газа кажуть, що практика обмеження рибалок тільки посилює важке становище місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше Ізраїль домовився з палестинським рухом ХАМАС, який контролює територію сектора Газа про перемир'я на півроку. Згідно з досягнутими домовленостями, Палестина зобов'язується припинити заворушення на кордоні сектора Гази та Ізраїлю, припиняє запуски запальних повітряних куль і підтримання буферної зони на 300 метрів вздовж кордону з Ізраїлем.

12 травня у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили, що владою було знову відкрито два контрольно-пропускні пункти на кордоні з сектором Газа, які були закриті з 4 травня через взаємні обстріли між Ізраїлем і угрупованнями з боку палестинського анклаву.