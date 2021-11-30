Израиль закрыл границы. Как попасть в страну: инструкция для украинцев

В посольстве напомнили, что израильский регулятор для противодействия распространению нового штамма коронавируса "Омикрон" принял решение с 29 ноября запретить въезд на территорию страны иностранцам, включая граждан Украины.

"Иностранные граждане смогут въехать в страну только при наличии специального разрешения комитета по вопросам исключений", - отметили в дипмиссии.

Получение спецразрешения

Для получения специального разрешения на въезд в Израиль необходимо подать заявку в комитет по вопросам исключений. Сделать это можно по ссылке.

Информация о порядке получения разрешения, оснований по которым его можно получить, необходимые документы и онлайн-формы можно посмотреть здесь.

Важно! Получение разрешения на въезд в Израиль, даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-тестов, не освобождает необходимости пройти самоизоляцию.

Сертификаты и справки о выздоровлении от COVID-19

Если въезжающий вакцинирован или перенес коронавирус не в Израиле, то ему нужно предоставить документ, подтверждающий этот факт. При этом сертификат или справка должны признаны израильскими властями. В этом случае можно сократить срок самоизоляции.

В Израиле признаны вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Sinovac;

Sinopharm;

Serum Institute of India;

Johnson and Johnson.

Важно! Справка о выздоровлении от COVID-19 подлежит проверке Минздравом Израиля, в том числе на основании положительного результата молекулярного теста NAAT.

Список стран, выдающих сертификаты, подтверждаемые цифровыми системами министерства здравоохранения по ссылке.

Подробнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.