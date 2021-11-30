Израиль закрыл границы. Как попасть в страну: инструкция для украинцев

Израиль с 29 ноября закрыл границу для иностранцев, включая граждан Украины, из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Въехать в страну можно только при наличии специального разрешения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле.
В посольстве напомнили, что израильский регулятор для противодействия распространению нового штамма коронавируса "Омикрон" принял решение с 29 ноября запретить въезд на территорию страны иностранцам, включая граждан Украины.
"Иностранные граждане смогут въехать в страну только при наличии специального разрешения комитета по вопросам исключений", - отметили в дипмиссии.
Для получения специального разрешения на въезд в Израиль необходимо подать заявку в комитет по вопросам исключений. Сделать это можно по ссылке.
Информация о порядке получения разрешения, оснований по которым его можно получить, необходимые документы и онлайн-формы можно посмотреть здесь.
Важно! Получение разрешения на въезд в Израиль, даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-тестов, не освобождает необходимости пройти самоизоляцию.
Если въезжающий вакцинирован или перенес коронавирус не в Израиле, то ему нужно предоставить документ, подтверждающий этот факт. При этом сертификат или справка должны признаны израильскими властями. В этом случае можно сократить срок самоизоляции.
В Израиле признаны вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
Важно! Справка о выздоровлении от COVID-19 подлежит проверке Минздравом Израиля, в том числе на основании положительного результата молекулярного теста NAAT.
Список стран, выдающих сертификаты, подтверждаемые цифровыми системами министерства здравоохранения по ссылке.
Подробнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль закрыл авиасообщение с Африкой из-за обнаружения нового штамма коронавируса.