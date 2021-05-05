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Израиль закрыл границу для украинских граждан

Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции.

Об этом сообщило украинское посольство в Израиле.

Израиль также отменил специальные разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.

"Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений", - добавили в представительстве.

Напомним, в конце апреля Министерство здравоохранения Израиля выступило против открытия границ для туристов ухудшение ситуации с коронавирусом в мире. Также планировалось, что израильтянам запретят путешествовать в страны со сложной COVID-ситуацией.

Как писало РБК-Украина, Минздрав Израиля предлагал запретить израильтянам путешествовать в Украину из-за новых штаммов коронавируса.

Кроме того, в конце апреля стало известно о том, что в Израиле подтвердили случаи заражения "индийским" штаммом коронавируса. Среди тех, кто заболел, были вакцинированные.

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