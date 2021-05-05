Израиль закрыл границу для украинских граждан

Израиль с 4 мая запретил украинцам въезжать на свою территорию из-за пандемии коронавируса. Попасть в Израиль также не смогут граждане Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Индии, Мексики и Турции.

Об этом сообщило украинское посольство в Израиле .

Израиль также отменил специальные разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.

"Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений", - добавили в представительстве.