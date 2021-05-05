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Ізраїль закрив кордон для українських громадян

Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль з 4 травня заборонив українцям в'їжджати на свою територію через пандемію коронавірусу. Потрапити в Ізраїль також не зможуть громадяни Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Індії, Мексики та Туреччини.

Про це повідомило українське посольство в Ізраїлі.

Ізраїль також скасував спеціальні дозволи для в'їзду в країну до 1 травня 2021 року. Щоб оформити новий дозвіл на в'їзд, потрібно звернутися до компетентних органів Ізраїлю.

"Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень", - додали у представництві.

Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю виступило проти відкриття кордонів для туристів погіршення ситуації з коронавірусом у світі. Також планувалося, що ізраїльтянам заборонять подорожувати у країни зі складною COVID-ситуацією.

Як писало РБК-Україна, МОЗ Ізраїлю пропонувало заборонити ізраїльтянам подорожувати до України через нові штами коронавірусу.

Крім того, наприкінці квітня стало відомо про те, що в Ізраїлі підтвердили випадки зараження "індійським" штамом коронавірусу. Серед тих, хто захворів, були вакциновані.

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