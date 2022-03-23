Израиль заблокировал продажу шпионского ПО Украине из-за России, - The Guardian

По данным The Guardian, новое расследование дает понять, как отношения Израиля с Россией подрывали военные возможности Украины, что противоречит приоритетам США.

Издание со ссылкой на источники пишет, что с 2019 года украинские власти просили Израиль разрешить продажу шпионского ПО. Но все просьбы были отвергнуты.

Программное обеспечение Pegasus может быть использовано для взлома любого смартфона, перехвата телефонных разговоров, чтения текстовых сообщений или просмотра фотографий пользователя. Его также можно использовать для удаленной прослушки.

Один из высокопоставленных представителей украинской разведки заявил The Guardian, что решение Израиля вызвало "замешательство" у украинской стороны. По его словам, у него нет полной информации о том, почему Киеву отказали в доступе к мощному шпионскому инструменту, но добавил, что, по его мнению, правительство США поддержало бы усилия Украины.

Близкие к данному вопросу источники отмечают, что Израиль просто не хотел раздражать Россию, поскольку стороны имеют тесные отношения в сфере разведки. В частности, Израиль опасается, что доступ Украины к прослушке российских телефонов будет рассматриваться Москвой как акт агрессии против ее спецслужб.