Израиль взял ответственность за уничтожение ядерного реактора в 2007 году

Израиль признал свою ответственность за уничтожение ядерного реактора в 2007 году на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Jerusalem Post.

До сих пор израильские СМИ не могли публиковать детали сведений об обнаружении реактора и процесса принятия решений, которые привели к его разрушению. Сообщается, однако, что многие из этих деталей были опубликованы в иностранной прессе и в мемуарах бывшего президента США Джорджа Буша и вице-президента Дика Чейни.

"Моссад подтвердил существование сирийского реактора в марте 2007 года, получив фотографии, сделанные в Дейр-эз-Зоре. Фотографии запросила Армия обороны Израиля. По словам тогдашнего министра обороны Амира Переца, руководство обладало разведданными, но стояло перед военной и дипломатической дилеммой", - пишет издание.

Бывший министр обороны пояснил, что в апреле 2007 года он созвал первую встречу на объекте с высшими израильскими чиновниками, в ходе которой они приняли решение подготовить все варианты уничтожения объекта.

После того, как бывший президент США Джордж Буш отказался уничтожать реактор, израильский совет безопасности принял решение уничтожить реактор собственными силами.

5 сентября 2007 года вылетели четыре F-15 и четыре F-16. Самолеты проникли в воздушное пространство Сирии через Турцию, и между 12:40 и 12:53 на объект было сброшено около 17 т бомб, реактор был уничтожен.

Напомним, в Израиле арестовали сотрудника генконсульства Франции за переправку оружия палестинцам.