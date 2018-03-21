Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ізраїль взяв відповідальність за знищення ядерного реактора в 2007 році

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 07:25
Фото: Ізраїль (minagro.gov.ua)
Фото: Ізраїль (minagro.gov.ua)

Моссад підтвердив існування сирійського реактора в березні 2007 року

Ізраїль визнав свою відповідальність за знищення ядерного реактора в 2007 році на північному сході Сирії. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає Jerusalem Post.

Досі ізраїльські ЗМІ не могли публікувати деталі відомостей про виявлення реактора і процесу прийняття рішень, які призвели до його руйнування. Повідомляється, однак, що багато з цих деталей були опубліковані в іноземній пресі і в мемуарах колишнього президента США Джорджа Буша і віце-президента Діка Чейні.

"Моссад підтвердив існування сирійського реактора в березні 2007 року, отримавши фотографії, зроблені в Дейр-ез-Зорі. Фотографії запросила Армія оборони Ізраїлю. За словами тодішнього міністра оборони Аміра Переца, керівництво володіло розвідданими, але стояло перед військовою й дипломатичною дилемою", - пише видання.

Колишній міністр оборони пояснив, що у квітні 2007 року він скликав першу зустріч на об'єкті з вищими ізраїльськими чиновниками, в ході якої вони прийняли рішення підготувати всі варіанти знищення об'єкта.

Після того, як колишній президент США Джордж Буш відмовився знищувати реактор, ізраїльська рада безпеки прийняла рішення знищити реактор власними силами.

5 вересня 2007 року вилетіли чотири F-15 і чотири F-16. Літаки проникли в повітряний простір Сирії через Туреччину, і між 12:40 12:53 на об'єкт було скинуто близько 17 т бомб, реактор був знищений.

Нагадаємо, в Ізраїлі заарештували співробітника генконсульства Франції за переправлення зброї палестинцям.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Ізраїлі заарештували співробітника генконсульства Франції за переправлення зброї палестинцям У Єрусалимі поліція застрелила чоловіка, який напав із ножем на ізраїльтянина
Теги: Ізраїль, реактор, ядерная безопасность
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top