Израиль выпустил пять ракет по Сирии

Израильские вертолеты в пятницу, 1 мая, атаковали наземные цели в 40 км к юго-западу от Дамаска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что ракетные удары были нанесены со стороны Голанских высот по ряду позиций сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра.

По данным агентства, нанесен только материальный ущерб. Информации о погибших нет.

Как уточнила сирийская радиостанция Sham FM, по территории страны были выпущены пять ракет.

Напомним, в начале апреля сирийское государственное новостное агентство SANA сообщило об отражении ракетной атаки Военно-воздушных сил Израиля в районе города Хомс. Отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, котрые считают израильскими. Атака происходила ночью. Израильские ВВС наносили удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что противовоздушная оборона работала в ночь с 4 на 5 марта перехватила несколько ракет, запущенных с территории Израиля. Тогда говорилось, что израильский военный самолет совершил несколько выстрелов из воздушного пространства Ливана и Голанских высот.