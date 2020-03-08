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Израиль может ограничить въезд для любых путешественников

Новости » Политика     08.03.2020 - 20:27
Израиль может ограничить въезд для любых путешественников
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Данная мера фактически приведет к прекращению иностранного туризма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна рассматривает возможность ограничения на въезд любых путешественников из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Израиль рассматривает вопрос о расширении ограничений на въезд. Израиль намерен включить в список ограничений путешественников из всех стран, что фактически приведет к прекращению иностранного туризма.

На пресс-конференции он сказал, что для принятия этой меры потребуется, чтобы человек, прибывающий в Израиль, проходил домашний карантин в течение 14 дней. Решение будет принято после консультаций с экспертами в области здравоохранения в понедельник, отметил он.

Напомним, правительство Израиля в среду, 4 марта, в связи с распространением коронавируса приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран, таким образом список был расширен до 7 стран.

4 марта в список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария. До этого в списке были Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

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