Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами. Но квоты остаются
Правительство Израиля разрешило возобновить авиасообщение со всеми странами мира с 16 марта. Однако квоты на количество прибывающих в страну остаются в силе.
Об этом пишет местный портал newsru.co.il.
Сообщается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов.
Также сообщается, что вчера Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, кто хочет вернуться в страну и проголосовать на предстоящих парламентских выборах. В связи с этим суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, сколько израильтян хотят вернуться в страну.
По данным местных СМИ, в последние дни в страну ежедневно прибывает менее 3 000 израильтян.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина. Речь о туристических поездках не идет, рейсами до 20 марта украинцы смогут вернуться в свою страну.
Также стало известно, что Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий.