ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами. Но квоты остаются

Новина українською → Тель-Авив, Понедельник 15 марта 2021 13:57
Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами. Но квоты остаются Фото: аэропорт имени Бен Гуриона в Тель-Авиве (wikimedia.org by Rakoon)
Автор: РБК-Украина

Правительство Израиля разрешило возобновить авиасообщение со всеми странами мира с 16 марта. Однако квоты на количество прибывающих в страну остаются в силе.

Об этом пишет местный портал newsru.co.il.

Сообщается, что сохраняется квота на не более 3 000 прибывающих в Израиль в день. При этом министр транспорта сможет точечно отменять авиасообщение с определенными странами, где наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 или распространение опасных штаммов.

Также сообщается, что вчера Верховный суд Израиля рассматривал иск с требованием открыть аэропорт в Тель-Авиве для всех граждан, кто хочет вернуться в страну и проголосовать на предстоящих парламентских выборах. В связи с этим суд потребовал от правительства предоставить информацию о том, сколько израильтян хотят вернуться в страну.

По данным местных СМИ, в последние дни в страну ежедневно прибывает менее 3 000 израильтян.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина. Речь о туристических поездках не идет, рейсами до 20 марта украинцы смогут вернуться в свою страну.

Также стало известно, что Израиль и Украина планируют запустить "зеленые паспорта" для путешествий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Израиль авиасообщение Карантин
NEWS
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
"Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе
DAILY
Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун"