Израиль возложил на Египет равную ответственность за сектор Газа

Египет принимает участие в переговорах о перемирии в секторе Газа

Египет несет такую ​​же ответственность за сектор Газа, как и Израиль. Об этом заявил в понедельник, 6 августа, глава комитета по зарубежным делам и обороны Кнесета Зеев Элькин на заседании кабинета министров, передает Reuters.

Отмечается, что такие заявления могут огорчить Каир, который пытается избежать возвращения в палестинский анклав, пока там ведутся посреднические переговоры. Египет параллельно с посредничеством ООН использовал свои контакты как с Израилем, так и с доминирующей палестинской исламистской группировкой "Хамас" с целью утихомирить всплеск конфронтации вдоль границы с Газой и Израилем, которая длится более трех месяцев.

Однако, некоторые официальные лица Египта заявляют, что они будут сопротивляться любой попытке Израиля или его союзнику США переложить на Каир бремя ответственности за долгосрочное управление или экономические проблемы в секторе Газа.

Египет управлял Газой, прежде чем потерять его в шестидневной войне 1967 года, где Израиль одержал победу. В 2005 году Израиль вывел войска и поселенцев из Газы, сохранив контроль над своим побережьем и воздушным пространством. Египет помог израильтянам изолировать "Хамас", настаивая на том, что они остаются оккупантами палестинской территории и поэтому несут особую ответственность за Газу.

Отвечая на вопрос о роли Каира в переговорах о перемирии, Зеев Элькин сказал, что потребности Египта в обеспечении безопасности означают, что арабская власть "понимает, что она не может отречься от сектора Газа".

"Насколько нам известно, после того, как Израиль покинул Газу, ответственность не должна налагаться на нас. Египет не менее ответственен. Мы покинули Газу. Если кто-то ударит нас из Газы, мы ударим в ответ. Пусть арабский мир решит внутреннюю, гуманитарную проблему сектора Газа. Почему мы должны нести ответственность за это", - сказал Элькин.

На вопрос, отражают ли комментарии Элькиа политику правительства Биньямина Нетаньяху, израильский чиновник, близкий к премьер-министру, отказался комментировать эту позицию.

Но египетские официальные лица в частном порядке высказывали озабоченность по поводу таких заявлений. По словам одного из египетских чиновников, министерство иностранных дел в Каире проинструктировало своих дипломатов еще 10 июня. В инструкции указано, что Египет настаивает на позиции, что Израиль является страной с исключительной ответственностью за сектор Газа.

Напомним, 29 июля РБК-Украина сообщало, что в результате авиаударов израильской авиации по сектору Газа погибли два палестинца. А 18 июня авиация Израиля нанесла удар по девяти военных объектах исламистской группировки "Хамас" на севере сектора Газа.