Ізраїль звинуватив Єгипет рівну відповідальність за сектор Газа

Єгипет бере участь у переговорах про перемир'я в секторі Газа

Єгипет несе таку ж відповідальність за сектор Газа, як і Ізраїль. Про це заявив у понеділок, 6 серпня, член глава комітету у закордонних справах и оборони Кнесета Зеев Елькін на засіданні кабінету міністрів, передає Reuters.

Наголошується, що такі заяви можуть засмутити Каїр, який намагається уникнути повернення в палестинський анклав, поки там ведуться посередницькі переговори. Єгипет паралельно з посередництвом ООН використовував свої контакти як з Ізраїлем, так і з домінуючим палестинським угрупуванням ісламізму "Хамас" з метою втихомирити сплеск конфронтації вздовж кордону з Газою та Ізраїлем, яка триває більше трьох місяців.

Проте, деякі офіційні особи Єгипту заявляють, що вони будуть чинити опір будь-якій спробі Ізраїлю або його союзнику США перекласти на Каїр тягар відповідальності за довгострокове управління чи економічні проблеми в секторі Газа.

Єгипет керував Газою, перш ніж втратити його у шестиденній війні 1967 року, де Ізраїль здобув перемогу. У 2005 році Ізраїль вивів війська і поселенців з Гази, зберігши контроль над своїм узбережжям і повітряним простором. Єгипет допоміг ізраїльтянам ізолювати "Хамас", наполягаючи на тому, що вони залишаються окупантами палестинської території і тому несуть особливу відповідальність за Газу.

Відповідаючи на запитання про роль Каїра в переговорах про перемир'я, член кабінету міністрів з питань безпеки Зеев Елькін сказав, що потреби Єгипту в забезпеченні безпеки означають, що "арабська влада розуміє, що вона не може відректися від сектору Газа".

"Наскільки нам відомо, після того, як Ізраїль залишив Газу, відповідальність не повинна покладатися на нас. Єгипет не менш відповідальний. Ми покинули Газу. Якщо хтось вдарить нас з Гази, ми вдаримо у відповідь. Нехай арабський світ вирішить внутрішню, гуманітарну проблему сектора Газа. Чому ми повинні нести відповідальність за це", - сказав Елькін.

На питання, чи відображають коментарі Елькіна політику уряду Біньяміна Нетаньяху, ізраїльський чиновник, близький до прем'єр-міністра, відмовився коментувати цю позицію.

Але єгипетські офіційні особи в приватному порядку висловлювали стурбованість з приводу таких заяв. За словами одного з єгипетських чиновників, міністерство закордонних справ у Каїрі проінструктував своїх дипломатів ще 10 червня. В інструкції зазначено, що Єгипет наполягає на позиції, що Ізраїль є країною з винятковою відповідальністю за сектор Газа.

Нагадаємо, 29 липня РБК-Україна повідомляло, що в результаті авіаударів ізраїльської авіації по сектору Газа загинули двоє палестинців. А 18 червня авіація Ізраїлю завдала удару по дев'яти військових об'єктах ісламістського угруповання "Хамас" на півночі сектора Газа.