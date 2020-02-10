Израиль с воздуха атаковал позиции группировки ХАМАС

Воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары в сторону позиций палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter израильской армии.

Атака была проведена в ответ на запуск ракеты со стороны сектора Газа в сторону Израиля.

"В ответ на ракету, запущенную из Газы в сторону Израиля ранее вечером, мы нанесли удары по ряду военных постов ХАМАС в Газе. Мы виним ХАМАС во всех террористических актах, совершаемых из Газы", - указано в сообщении.

Указано, что среди объектов нападения - учебная и военная инфраструктура организации ХАМАС в южной части Сектора Газа. Армия Израиля заявляет, что атака этих целей препятствует способности организации ХАМАС наращивать силы.

Напомним, 8 февраля из сектора Газа запустили ракету по территории Израиля. Это была седьмая атака за неделю со стороны сектора Газа.