Израиль является важным партнером Украины на международной арене, - Шмыгаль

26 декабря Украина будет отмечать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений с Израилем. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поздравил граждан обеих стран с этим юбилеем и отметил, что Израиль является надежным и важным партнером Украины на международной арене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию форума.

"Отдельную благодарность хочу выразить Израилю за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Голос общественных и религиозных организаций в этом вопросе очень важен, чтобы в мире знали и понимали, что Украина сейчас борется за свою независимость", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

За 30 лет Израиль и Украина достигли значительного успеха в торгово-экономическом, научно-техническом, медицинском, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

По словам премьер-министра, для поддержания высокого уровня партнерства и взаимопонимания, который сейчас существует между нашими странами, нужна постоянная работа представителей государства, бизнеса, общественных организаций и простых граждан.

"Для нас важно и в дальнейшем поощрять контакты между гражданами, религиозными организациями и гражданским обществом с целью расширения и укрепления дружественных связей, взаимопонимания между украинскими и израильскими народами", - отметил премьер.

Он добавил, что наши страны имеют еще много перспективных направлений для развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, ранее основатель KJF, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин сообщил о выходе книги "Праведники народов мира. Украина". Она рассказывает об украинцах, которые спасали евреев от расстрелов в Бабьем Яру и во время всего Холокоста.