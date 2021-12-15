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Ізраїль є важливим партнером України на міжнародній арені, - Шмигаль

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Київ, Середа 15 грудня 2021 16:16
Ізраїль є важливим партнером України на міжнародній арені, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

26 грудня Україна відзначатиме 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав громадян обох країн із цим ювілеєм та зазначив, що Ізраїль є надійним та важливим партнером України на міжнародній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію форуму.

"Окрему подяку хочу висловити Ізраїлю за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Голос громадських та релігійних організацій у цьому питанні дуже важливий, щоб у світі знали та розуміли, що Україна зараз бореться за свою незалежність", - наголосив Денис Шмигаль.

За 30 років Ізраїль та Україна досягли значного успіху в торговельно-економічній, науково-технічній, медичній, культурній та гуманітарній співпраці.

За словами прем'єр-міністра, для підтримки високого рівня партнерства та взаєморозуміння, який зараз існує між нашими країнами, потрібна постійна робота представників держави, бізнесу, громадських організацій та простих громадян.

"Для нас важливо й надалі заохочувати контакти між громадянами, релігійними організаціями та громадянським суспільством з метою розширення та зміцнення дружніх зв'язків, взаєморозуміння між українськими та ізраїльськими народами", - зазначив прем'єр.

Він додав, що наші країни мають ще багато перспективних напрямів для розвитку двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, раніше засновник KJF, президент Єврейської конфедерації України, віце-президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін повідомив про вихід книги "Праведники народів світу. Україна". Вона розповідає про українців, які рятували євреїв від розстрілів у Бабиному Яру та під час усього Голокосту.

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Ізраїль Денис Шмигаль
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