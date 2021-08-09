Израиль вернул обязательное ношение масок на улице

В воскресенье в Израиле вступили в силу новые ограничения, связанные с коронавирусом. Таким образом правительство пытается замедлить распространение "Дельта"-штамма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet News.
Теперь в Израиле вновь стало обязательным ношение масок при скоплении людей на открытых пространствах.
Меры предусматривают ограничение доступа в закрытые помещения для людей, которые не могут предъявить доказательство вакцинации, перенесенного COVID-19 или недавнего отрицательного теста на коронавирус.
Ношение масок потребуется на открытом воздухе, в местах, где собирается более 100 человек. На рабочих местах количество персонала ограничивается до не более чем 50%. Соблюдение правил будет контролировать полиция.
По данным Минздрава Израиля, с полуночи пятницы было подтверждено 3849 новых случаев заболевания.
Как известно, Израиль стал одной из первых стран, где начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Удалось этого достичь благодаря компании Pfizer, которая доставила в страну миллионы вакцин бесплатно в обмен на данные об эффектах вакцины. Сейчас в стране полную вакцинацию от коронавируса прошли 55% населения и примерно 85% взрослого населения получили одну дозу вакцины.
Однако в последнее время ситуация резко ухудшилась из-за распространения штамма "Дельта". Это вынуждает власти отменять ослабление карантина, которое было введено ранее.
Напомним, в Израиле 80 тысяч доз вакцины Pfizer пришлось уничтожить. Их не удалось использовать вовремя.
Ранее сообщалось, что в Израиле начали колоть третью дозу вакцины Pfizer старшему населению.