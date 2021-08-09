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Ізраїль повернув обов'язкове носіння масок на вулиці

Автор: Артур Родивилов

У неділю в Ізраїлі набули чинності нові обмеження, пов'язані з коронавірусом. Таким чином уряд намагається уповільнити поширення "Дельта"-штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet News.

Тепер в Ізраїлі знову стало обов'язковим носіння масок при скупченні людей на відкритих просторах.

Заходи передбачають обмеження доступу в закриті приміщення для людей, які не можуть пред'явити доказ вакцинації, перенесеного COVID-19 або недавнього негативного тесту на коронавірус.

Носіння масок потрібно на відкритому повітрі, в місцях, де збирається понад 100 осіб. На робочих місцях кількість персоналу обмежується до не більше ніж 50%. Дотримання правил контролюватиме поліція.

За даними МОЗ Ізраїлю, з опівночі п'ятниці було підтверджено 3849 нових випадків захворювання.

Як відомо, Ізраїль став однією з перших країн, де почали масову вакцинацію населення від коронавірусу. Вдалося цього досягти завдяки компанії Pfizer, яка доставила в країну мільйони вакцин безплатно в обмін на дані про ефекти вакцини. Зараз в країні повну вакцинацію від коронавірусу пройшли 55% населення і приблизно 85% дорослого населення отримали одну дозу вакцини.

Однак останнім часом ситуація різко погіршилася через поширення штаму "Дельта". Це змушує владу скасовувати ослаблення карантину, яке було введено раніше.

Нагадаємо, в Ізраїлі 80 тисяч доз вакцини Pfizer довелося знищити. Їх не вдалося використовувати вчасно.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почали колоти третю дозу вакцини Pfizer старшому населенню.

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Коронавірус