Израиль усилит ограничения из-за штамма "Омикрон"

Решения вступят в силу при условии утверждения законодательной комиссией Кнессета.

"Зеленый пропуск в торговых центрах не будет применяться в торговых точках, которые предоставляют основные услуги (продуктовые магазины, аптеки - ред.), в них продолжат действовать текущие правила "лилового знака" при максимальной заполняемости 1 человек на 7 кв. м. площади", - предложили власти.

Вход в рестораны, расположенные внутри торговых центров, будет разрешен при условии предъявления зеленого пропуска в соответствии с правилами, действующими в ресторанах в настоящее время.

Как ожидается, данные ограничения на работу торговых центров будут введены в действие с 27 декабря.

Кроме того, правительственная комиссия постановила, что в городах с высокими уровнями распространения коронавируса "в системе образования с первого по двенадцатый классы обучение в очной форме будет проводиться только в классах, в которых не менее 70% учащихся получили первую дозу вакцины", а остальные будут переведены на дистанционные формы занятий.

"Решение вступает в силу немедленно для средних и старших классов (с седьмого по двенадцатый), а для начальных классов с первого по шестой - через три недели", указали в канцелярии.