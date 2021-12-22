Ізраїль посилить обмеження через штам "Омікрон"

Рішення набудуть чинності за умови затвердження законодавчою комісією Кнесету.

"Зелена перепустка в торгових центрах не буде застосовуватися в торгових точках, які надають основні послуги (продуктові магазини, аптеки - ред.), в них продовжать діяти поточні правила "лілового знака" при максимальній заповнюваності 1 людина на 7 кв. м. площі", - запропонувала влада.

Вхід в ресторани, розташовані всередині торгових центрів, буде дозволений за умови пред'явлення зеленого пропуску відповідно до правил, що діють в ресторанах в цей час.

Як очікується, дані обмеження на роботу торгових центрів будуть введені в дію з 27 грудня.

Крім того, урядова комісія постановила, що в містах з високими рівнями поширення коронавірусу "в системі освіти з першого по дванадцятий класи навчання в очній формі буде проводитися тільки в класах, в яких не менше 70% учнів отримали першу дозу вакцини", а решта будуть переведені на дистанційні форми занять.

"Рішення набуває чинності негайно для середніх і старших класів (з сьомого по дванадцятий), а для початкових класів з першого по шостий - через три тижні", вказали в канцелярії.