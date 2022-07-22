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Израиль уничтожил завод по производству дронов возле Дамаска, - правозащитники

Фото: израильская авиация атаковала завод возле Дамаска (idf.il)
Автор: Артем Горовенко

В ночь на 22 июля израильская авиация нанесла удары и уничтожила завод по производству дронов возле Дамаска (Сирия). Армия обороны Израиля информацию об ударах пока не подтверждает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным правозащитной группы, ликвидированы трое сирийских военных, двое связанных с ливанской "Хезболлой" сирийцев и трое иностранцев. Они погибли в районе Ас-Сайида-Зайнаб от удара по заводу, на котором по иранским технологиям собирались беспилотники. Объект полностью уничтожен.

Как пишет Al-Arabia, в результате авиаудара повреждены военные базы, на которых находятся иранские силы. Сирийские государственные СМИ отмечают, что израильская авиация провела налет со стороны Голанских высот.

Представители Армии обороны Израиля не комментируют эту информацию.

Напомним, ранее в Белом доме заявляли, что Иран готовится предоставить России сотни боевых беспилотников.

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