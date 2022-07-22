Ізраїль знищив завод з виробництва дронів біля Дамаска, - правозахисники

У ніч на 22 липня ізраїльська авіація завдала ударів і знищила завод з виробництва дронів біля Дамаска (Сирія). Армія оборони Ізраїлю інформацію про удари поки не підтверджує.

За даними правозахисної групи, ліквідовані троє сирійських військових, двоє пов'язаних з ліванською "Хезболлою" сирійців і троє іноземців. Вони загинули в районі Ас-Сайїда-Зайнаб від удару по заводу, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотники. Об'єкт повністю знищено.

Як пише Al-Arabia, в результаті авіаудару пошкоджені військові бази, на яких знаходяться іранські сили. Сирійські державні ЗМІ відзначають, що ізраїльська авіація провела наліт з боку Голанських висот.

Представники Армії оборони Ізраїлю не коментують цю інформацію.