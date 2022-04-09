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Израиль укрепляет границу на Западном берегу реки Иордан из-за теракта в Тель-Авиве

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Иерусалим, Суббота 09 апреля 2022 13:28
Израиль укрепляет границу на Западном берегу реки Иордан из-за теракта в Тель-Авиве Фото: Израиль укрепляет оборонительные заграждения на границе с палестинскими территориями (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Израиль укрепляет оборонительные заграждения вдоль границы с палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан после теракта в Тель-Авиве. Выяснилось, что стрелок проник в страну через брешь в защитных сооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Командующий Армией обороны Израиля Авив Кохави заявил, что военные усиливают активность вдоль "зеленой линии", которая разделяет израильскую территорию и Западный берег реки Иордан. По его словам, начаты работы по укреплению оборонительных заграждений, поскольку террорист проник в страну через брешь в ограждении.

Кроме того, к границе с палестинскими территориями дополнительно перебросят три роты израильских военных. Кохави призвал военнослужащих не допустить в Израиль террористов.

Напомним, вечером 7 апреля в Тель-Авиве террорист открыл беспорядочную стрельбу в центре города. В результате погибли 2 человека, еще 13 получили ранения. Полиция ликвидировала нападавшего.

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