Израиль укрепляет границу на Западном берегу реки Иордан из-за теракта в Тель-Авиве

Израиль укрепляет оборонительные заграждения вдоль границы с палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан после теракта в Тель-Авиве . Выяснилось, что стрелок проник в страну через брешь в защитных сооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Командующий Армией обороны Израиля Авив Кохави заявил, что военные усиливают активность вдоль "зеленой линии", которая разделяет израильскую территорию и Западный берег реки Иордан. По его словам, начаты работы по укреплению оборонительных заграждений, поскольку террорист проник в страну через брешь в ограждении.

Кроме того, к границе с палестинскими территориями дополнительно перебросят три роты израильских военных. Кохави призвал военнослужащих не допустить в Израиль террористов.