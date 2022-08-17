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Израиль и Турция полноценно возобновляют дипломатические отношения

Фото: Яир Лапид, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры Израиля и Турции договорились возобновить дипломатические отношения между странами в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Яира Лапида.

"После договоренностей, достигнутых во время визита премьер-министра Яира Лапида в Анкару с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и разговора премьер-министра Лапида с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также положительных сдвигов в израильско-турецких отношениях , две страны решили восстановить дипломатические отношения в полном объеме", - сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что Израиль и Турция решили вернуть своих послов и генеральных консулов.

"Возобновление отношений с Турцией является важной ценностью для региональной стабильности и очень важной экономической новостью для граждан Израиля. Мы будем продолжать укреплять позиции Израиля в мире", - подчеркнул Лапид.

Стоит заметить, что дипломатические отношения между Израилем и Турцией были фактически разорваны еще в 2010 году. Тогда шесть судов, на которых находились турецкие активисты, пытались прорвать морскую блокаду сектора Газа Израилем, но их остановил израильский спецназ. Девятеро турков были убиты, еще 40 - пострадали.

В 2016 году страны договорились о нормализации дипломатических отношений, но в полной мере их восстановили только сейчас.

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ИзраильТурцияДипломатические отношения