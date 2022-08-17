RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль і Туреччина повноцінно відновлюють дипломатичні відносини

Фото: Яїр Лапід, прем'єр-міністр Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери Ізраїлю і Туреччини домовилися відновити дипломатичні відносини між країнами в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда.

"Після домовленостей, досягнутих під час візиту прем'єр-міністра Яіра Лапіда в Анкару з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу і розмови прем'єр-міністра Лапіда з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також позитивних зрушень в ізраїльсько-турецьких відносинах , дві країни вирішили відновити дипломатичні відносини в повному обсязі", - сказано в повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що Ізраїль і Туреччина вирішили повернути своїх послів і генеральних консулів.

"Відновлення відносин з Туреччиною є важливою цінністю для регіональної стабільності і дуже важливою економічною новиною для громадян Ізраїлю. Ми будемо продовжувати зміцнювати позиції Ізраїлю в світі", - підкреслив Лапід.

Варто зауважити, що дипломатичні відносини між Ізраїлем і Туреччиною були фактично розірвані ще в 2010 році. Тоді шість суден, на яких знаходилися турецькі активісти, намагалися прорвати морську блокаду сектора Гази Ізраїлем, але їх зупинив ізраїльський спецназ. Дев'ятеро турків були вбиті, ще 40 - постраждали.

У 2016 році країни домовилися про нормалізацію дипломатичних відносин, але повною мірою їх відновили тільки зараз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльТурцияДипломатичні відносини