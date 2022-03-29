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Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода для поставок в Европу, - Reuters

Фото: Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода для поставок в Европу (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израиль и Турция обсуждают строительство газопровода к израильскому месторождению "Левиафан". Он может стать альтернативой российским поставкам газа на юг Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители правительства и промышленности обеих стран заявляют, что для достижения любой сделки потребуется сложное маневрирование.

Идея, впервые задуманная несколько лет назад, заключается в строительстве подводного трубопровода из Турции к крупнейшему израильскому морскому месторождению природного газа "Левиафан". Газ будет поступать в Турцию и далее в соседние страны Южной Европы, стремящиеся отойти от России.

Высокопоставленный турецкий чиновник сообщил изданию, что переговоры продолжаются с тех пор, как президент Израиля Исаак Херцог посетил Анкару в начале марта, и в ближайшие месяцы могут последовать "конкретные решения" по предлагаемому маршруту и участвующим организациям.

Однако представители промышленности более осторожны, говоря, что ограничения на добычу и геополитика могут оставить этот план мертвым грузом.

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ИзраильТурция