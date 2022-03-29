RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок до Європи, - Reuters

Фото: Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок в Європу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу до ізраїльського родовища "Левіафан". Він може стати альтернативою російським поставкам газу на південь Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники уряду і промисловості обох країн заявляють, що для досягнення будь-якої угоди буде потрібно складне маневрування.

Ідея, вперше задумана кілька років тому, полягає в будівництві підводного трубопроводу з Туреччини до найбільшого ізраїльського морського родовища природного газу "Левіафан". Газ буде надходити до Туреччини і далі в сусідні країни Південної Європи, які прагнуть відійти від Росії.

Високопоставлений турецький чиновник повідомив виданню, що переговори тривають з тої пори, як президент Ізраїлю Ісаак Херцог відвідав Анкару на початку березня, і в найближчі місяці можуть послідувати "конкретні рішення" по пропонованому маршруту і беруть участь організаціям.

Однак представники промисловості більш обережні, кажучи, що обмеження на видобуток і геополітика можуть залишити цей план мертвим вантажем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльТурция