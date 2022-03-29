Ізраїль і Туреччина обговорюють будівництво газопроводу для поставок до Європи, - Reuters

Представники уряду і промисловості обох країн заявляють, що для досягнення будь-якої угоди буде потрібно складне маневрування.

Ідея, вперше задумана кілька років тому, полягає в будівництві підводного трубопроводу з Туреччини до найбільшого ізраїльського морського родовища природного газу "Левіафан". Газ буде надходити до Туреччини і далі в сусідні країни Південної Європи, які прагнуть відійти від Росії.

Високопоставлений турецький чиновник повідомив виданню, що переговори тривають з тої пори, як президент Ізраїлю Ісаак Херцог відвідав Анкару на початку березня, і в найближчі місяці можуть послідувати "конкретні рішення" по пропонованому маршруту і беруть участь організаціям.

Однак представники промисловості більш обережні, кажучи, що обмеження на видобуток і геополітика можуть залишити цей план мертвим вантажем.