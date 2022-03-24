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Израиль может стать гарантом безопасности Украины, - Ермак

Фото: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

У президента Владимира Зеленского хотят видеть Израиль одной из стран-гарантов безопасности Украины после завершения войны с Россией. Там также ожидают результативную посредническую роль в прекращении российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака во время общения с израильскими СМИ.

"Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который давал бы четкие гарантии безопасности нашей стране после окончания войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и мощную помощь нашей стране", - сказал Ермак.

По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего большого международного Договора о безопасности гарантии для Украины.

"Такой договор предусматривает большой перечень стран-потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться всем вместе", - резюмировал Ермак.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ведет переговоры со многими странами относительно гарантий безопасности. Речь идет, в частности, о США, Великобритании, Германии, Франции и Турции.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 29-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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