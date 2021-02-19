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Израиль и США разрабатывают новый противоракетный щит

Новина українською → Тель-Авив, Пятница 19 февраля 2021 06:59
Израиль и США разрабатывают новый противоракетный щит Фото: запуск ракеты (flickr.com Gil Cohen Magen)
Автор: Артур Родивилов

Израиль заявил в четверг, что вместе с Соединенными Штатами разрабатывает новый противоракетный щит Arrow-4. Он станет еще одним слоем в оборонительной системе, ориентированной на Иран.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В Израиле уже работают перехватчики Arrow-2 и Arrow-3 в составе многоуровневой системы уничтожения ракет, летящих в атмосфере и в космосе.

"Разработка Arrow-4 совместно с нашими американскими партнерами позволит совершить технологический и операционный скачок вперед, подготовив нас к будущим боевым условиям и новым угрозам на Ближнем Востоке и за его пределами", - заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Израильские лидеры называют иранскую программу баллистических ракет угрозой для Израиля и всего мира. Иран заявляет, что его ракетная программа носит оборонительный характер и направлена на сдерживание нападений.

Министерство обороны Израиля заявило, что основным подрядчиком проекта Arrow-4 выступит компания Israel Aerospace Industries. В проекте также участвуют американская компания Boeing и израильская Elbit Systems.

Напомним, Байден заявил, что США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Он считает, что это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Ранее Иран заявил, что отказывается от основного обязательства ядерной сделки относительно объемов обогащенного урана.

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