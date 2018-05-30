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ХАМАС заявил о прекращении огня с Израилем

НовостиПолитика    30.05.2018 - 11:17
Фото: израильская армия (idfblog.com)
Фото: израильская армия (idfblog.com)

Почти сутки стороны обменивались ракетными ударами

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о достижении договоренностей восстановить режим прекращения огня с Израилем после обмена ударами, который продолжался почти сутки. Об этом сообщает издание Reuters.

В частности, сообщается, что минувшей ночью палестинцы обстреливали ракетами южные районы Израиля, а израильтяне вновь бомбили объекты боевиков в секторе Газа, однако с утра в зоне противостояния установилось затишье.

"В последние часы, после того как сопротивление смогло отразить агрессию и не допустить переписывания правил игры, было предпринято множество посреднических усилий и достигнуты договоренности в отношении возвращения к взаимопониманиям о прекращении огня в секторе Газа… насколько силы оккупации будут его соблюдать", - сказано в заявлении ХАМАС.

В среду министр израильской разведки Исраэль Кац уклонился от вопроса о том, согласился ли Израиль на прекращение огня, но сказал, что он не заинтересован в эскалации войны.

"Все зависит от ХАМАСа. Если он продолжит (атаковать), я не знаю, какова будет его судьба", - сказал Кац.

Напомним, как сообщалось ранее, армия Израиля нанесла серию ответных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Теги публикации: ХАМАС, Израиль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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